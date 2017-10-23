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AKP'den istifa ve erken seçim açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, istifalarla ilgili "Bu AK Parti'nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. Siyasette yanlış ve doğrular ceza kanunun konusu değildir. Varsa bu yargının konusudur. Bu bir siyasi duruş. AK Parti'nin yürüyüşü var bu yürüyüşe arkadaşlarımız eşlik ediyor" dedi. Erken seçimleriyle ilgili ise Turan, "Halkımızın bizden beklentisi erken seçim değil. Şu an seçim yapmayı gerektiren bir durum yok" ifadelerini kullandı

AKP'den istifa ve erken seçim açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, partideki istifalara dair konuştu.

Turan şunları söyledi:

Hizmetleri için teşekkür ediyoruz. CHP'nin kendi istifalarına bakması lazım. Biz bugün de bekliyoruz diğer gün de. Hiçbir belediye başkanımız AK Parti'den istifa etmedi. O başanımız hala partimizin mesubudur. Bugün de biliyorsunuz diğer belediye başkanımız istifa etti.

Bu AK Parti'nin kendi içindeki dönüşümün sonucudur. Siyasette yanlış ve doğrular ceza kanunun konusu değildir. Varsa bu yargının konusudur. Bu bir siyasi duruş. AK Parti'nin yürüyüşü var bu yürüyüşe arkadaşlarımız eşlik ediyor.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim ile ilgili ise Turan, "Halkımızın bizden beklentisi erken seçim değil. Şu an seçim yapmayı gerektiren bir durum yok" dedi

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #bülent turan
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