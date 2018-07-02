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AKP'den Meral Akşener'le ilgili iddiaya açıklama

AKP Sözcüsü Mahir Ünal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği iddiaları ile ilgili “Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil" dedi.

AKP'den Meral Akşener'le ilgili iddiaya açıklama

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir  Ünal, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e başkan yardımcılığı teklif edildiği  iddialarını yalanladı.

Ünal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akşener'e başkan yardımcılığı  teklif edildiği yönünde, özellikle basında iddialar yer aldığını belirtti.

"Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değil." ifadesini kullanan Ünal,  "Hiçbir şekilde, bir başkan yardımcılığı teklifinin gitmesi diye bir durum  gündeme gelmedi, konuşulmadı. Böyle bir şeyin söz konusu olması da gündemimize  hiçbir zaman girmedi. Adeta basında, bazı köşelerde, medya organlarında bu tür  haberlerin yayıldığını biz de görüyoruz." dedi.

Etiketler; #meral akşener #AKP
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