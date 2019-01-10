AKP Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, 10 Ocak Gazeteciler Günü dolayısıyla parti muhabirleriyle bir araya geldi.

AKP'nin MKYK ve MYK toplantılarında da gündeme gelen ve dün gözaltına alınan Palu ailesi hakkında açıklama yapan Mahir Ünal, “Bu konuda bir çalışma kararı alındı ama bu kararı öncelikli olarak Adalet Bakanlığı konuya müdahil oldu. Burada RTÜK’ün alacağı önlemler çok önemli. Hukuki olarak gerekli müdahale yapıldı ama yayın politikası konusunda bu tür programların yayınlanması ile ilgili RTÜK’ün üzerine düşeni yerine getirmesi gerekiyor. Yayın konusunda ve hukuki konularda alınması gereken tedbirler var ve gerekli tedbirler alındı, alınıyor” dedi.