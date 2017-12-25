AKP'de Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
Cevdet Yılmaz'ın uyarıları şu şekilde:
Sosyal medyada provakasyon amaçlı yalan haberlere dikkat!
Güvenilir kaynaklardan teyid etmediğimiz hiç bir haber ile hareket etmemeliyiz.
Bingöl ile ilgili yalan haberler ile halkı tahrik etmeye ve ilimizin kötü anılmasını sağlamaya çalışanlara karşı hep birlikte durmalıyız.
Bu yalan haberleri sistematik olarak oluşturan ve yayanlara karşı ilgili kamu kurumlarımız da gerekli araştırmalarını yapıyorlar.
ulusal.com.tr
AKP Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Sosyal medyada provakasyon amaçlı yalan haberlere dikkat! Güvenilir kaynaklardan teyid etmediğimiz hiç bir haber ile hareket etmemeliyiz." uyarısında bulundu
AKP'de Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz sosyal medya hesabından uyarıda bulundu.
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