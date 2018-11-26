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AKP'den son dakika 'aday' açıklaması

AKP'den yapılan açıklamaya göre yarınki grup toplantısında Ankara ve İzmir’in de aralarında bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayı açıklanacak.

AKP'den son dakika 'aday' açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 20 ilin belediye başkan adayını daha partisinin yarın yapılacak TBMM Grup Toplantısı'nda açıklayacak. 

AKP Yerel Yönetimler Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin yarınki TBMM Grup Toplantısı'nda, aralarında Ankara ve İzmir'in de bulunduğu 20 ilin belediye başkan adayını kamuoyuyla paylaşacak. 

Toplantıda, Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya büyükşehir belediye başkan adaylarının yanı sıra Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas'ın belediye başkan adaylarının açıklanacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #izmir #ankara #aday #AKP
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