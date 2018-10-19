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AKP'den son dakika ittifak açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, yerel seçimlerde MHP ile ittifak konusunda yaptığı açıklamada "Henüz bir formül geliştirilmedi" ifadesini kullandı.

AKP'den son dakika ittifak açıklaması

AKP'li Turan, Meclis'te yaptığı açıklamada yerel seçimlerle ilgili, "Biz Meclis'te gençleştirmeyi başardık. Aynı şeyi belediyelerde de bekliyoruz. 3 dönem belediye başkanlığı yapanlar, kendi iradesiyle aday olmayarak genel merkezi rahatlatmalı. İstisna olabilir. 'Ben olmazsam parti batar' anlayışı partimiz açısından söz konusu olamaz. Halk tarafından kadrolarda gençleşme beklentisi var" diye konuştu.

Hürriyet'in aktardığı habere göre, MHP ile ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan Turan, "İl il, ilçe ilçe tam bir ittifaktan söz etmek doğru değil. Küresel ataklara karşı milli duruş sergileyen partilerle yan yana olmak önemli. Ama şu an için bir formül geliştirilmedi. MHP'nin İstanbul için aday göstermemesi ittifak ile ilgili değil iyi niyet göstergesidir" dedi.
 

Etiketler; #mhp #bülent turan #AKP
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