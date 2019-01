AKP Genel Başkan Yardımcısı Yavuz, Tank Palet Fabrikasına ilişkin, "Özelleştirilen bir şey yok. Tank Palet Fabrikası yine devletin olmaya devam edecek. Oradaki alet, edevat, makine ne varsa yine devletin olmaya devam edecek." dedi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredilmesine ilişkin, "Özelleştirilen bir şey yok. Tank Palet Fabrikası yine devletin olmaya devam edecek. Oradaki alet, edevat, makine ne varsa yine devletin olmaya devam edecek. Sadece oranın işletme hakkı devrediliyor." dedi.



Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından hafta sonu Karasu ilçesinde yapılan temel atma töreninin Sakarya için çok önemli olduğunu belirtti.



Bu hamlenin Sakarya'yı Türkiye'nin savunma sanayinde merkez, hatta üs haline getireceğini aktaran Yavuz, "Allah nasip ederse orada Altay tanklarını üreteceğiz. Orada fabrikanın savunma sanayisine ilişkin çok gelişmiş birtakım hamleleri olacak. İnşallah Altay tankının motorunun millileştiğine de şahitlik edeceğiz. Gördük ki BMC ilk yerli motoru da üretmiş oldu, arkası gelecek." diye konuştu.



Yavuz, Tank Palet Fabrikası'nın işletme hakkının devredilmesine yönelik eleştirilere de değinerek, "Kamuoyunda kapatılıyor, özelleştiriliyor, işçileri mağdur ediliyor." gibi birtakım dedikoduların yayıldığını anımsattı.



"Hiçbir mağduriyet ortaya çıkmayacak"



CHP'li 25 milletvekilinin hafta sonu Sakarya'ya bir çıkarma yaptığını gördüklerini söyleyen Yavuz, şöyle devam etti:



"Ben onu tamamen bir istismar olarak görüyorum çünkü özelleştirilen bir şey yok. Tank Palet Fabrikası yine devletin olmaya devam edecek. Oradaki alet, edevat, makine ne varsa yine devletin olmaya devam edecek. Sadece oranın işletme hakkı devrediliyor. Daha fazlası üretilsin, orada üretilenler üretilsin, yapılanlar yapılsın ama bunun üstüne çok dahası konulsun, çok daha değiştirelim, geliştirelim yeniliklere, ilklere imza atalım diye öyle oluyor. Hiçbir işçi mağdur edilmeyecek, hiçbir mağduriyet ortaya çıkmayacak. Onun da garantisini verdik. O zaman bunu istismar etmenin anlamı ne ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin şöyle bir yaklaşımı var, 'Her seferinde Recep Tayyip Erdoğan'ı, AK Parti'yi köşeye sıkıştıralım, gerekirse Türkiye'de köşeye sıkışsın' ama bu böyle olmayacak. Ne AK Parti köşeye sıkışacak, ne Cumhurbaşkanımız ne de Türkiye köşeye sıkışacak. İnşallah bu hamleyle Sakarya, Türkiye'nin savunma sanayinde üs haline gelmiş olacak."



Yerel seçimler



Yavuz, yerel seçimler için açıklanan belediye başkanı adaylarında değişimlere gidildiğini belirterek, "Bu adaylar kimsenin adayları değil milletimizin adayı. Hepimiz çok çalıştık, ben Genel Merkez Seçim İşleri Başkanıyım. Anketler, temayüller yaptık, özel çalışmalar yaptık. Tüm bu çalışmalar, Sayın Cumhurbaşkanımıza aktarıldıktan sonra Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir heyet tarafından değerlendirilip en son kendisi üstüne eğilerek, bir tablonun ortaya çıkmasını sağladı. Olan en güzel tablodur. İyi, güzel de oldu. Bundan önce görev yapan arkadaşlar çok güzel işler yaptı. Onları tebrik etmek istiyorum. Hepsi birbirinden değerli başkanlarımızdı ama bu bir bayrak yarışı, şimdi o bayrağı yeni arkadaşlarımız devralacak ve bir önceki belediye başkanlarımızın bıraktığı yerden çok daha yukarılara taşımanın derdinde olacak. Biz de milletvekilleri olarak bu yapılan her güzel işin yanında, arkasında olacağız, onlara katkı sağlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Sakarya'da 17 belediyenin bulunduğunu, bunlardan Taraklı ilçesinde Cumhur İttifakı kapsamında MHP adayını destekleyeceklerini ifade eden Yavuz, geri kalan 16 ilçenin sadece 6'sında eski belediye başkanıyla yola devam edileceğine dikkati çekti.



Büyükşehir dahil 10 yerde değişimin söz konusu olduğunu dile getiren Yavuz, "Bu çok fazla da denebilir. AK Parti her seferinde bu değişimi iyi yönetti. Değişim talebinin dışında kalmadı. Değişim talebinin arkasından da gitmedi. Değişim talebinin içinde oldu, onu yönetti. Bu sefer de bu değişim talebini en güzel şekilde yönetiyor. Ben her dönem olduğu gibi bu sefer de yine bu değişim talebinin karşılandığını, eskisiyle yenisiyle çok güzel tabloların ortaya çıkarıldığını müşahede etmiş oldum." dedi.