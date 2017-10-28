Denizli'de iki aracın çarpıştığı kazada AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin, danışmanı Demir, AK Parti Denizli İl Başkanı Filiz, eski Milletvekili Mehmet Yüksel ile diğer otomobildeki 4 kişi yaralandı

AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin'in içerisinde bulunduğu otomobil Merkezefendi ilçesinde başka bir otomobille çarpıştı, kazada Tin ve AKP Denizli İl Başkanı Necip Filiz'in de aralarında bulunduğu 8 kişi hafif şekilde yaralandı.



Milletvekili Şahin Tin, Denizli İl Başkanı Necip Filiz ile eski AKP Denizli Milletvekili Mehmet Yüksel'in de içerisinde bulunduğu, danışmanı Kadir Demir'in yönetimindeki 20 FN 001 plakalı otomobil, Kumkısık Mahallesi Menderes Bulvarı'nda Ali Durna idaresindeki 20 ZH 916 plakalı otomobille çarpıştı.



Kazada Milletvekili Tin, otomobili kullanan danışmanı Demir, Filiz ve Yüksel ile diğer otomobilin sürücüsü ile Emine Durna, Arzu Öz ve Hanife Nur Coşkun hafif şekilde yaralandı.



Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Otomobiller kaza yerinden çekici ile kaldırıldı.Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.