Aydınlık gazetesi yazarı Sabahattin Önkibar yazdı: AKP destekli MHP gazetesi geliyor! Usta gazeteci Sabahattin Önkibar yazısında AKP desteğiyle kurulacak olan MHP gazetesinin adının da Türkgün olacağını yazdı

Bana aktarılana göre iktidar ve MHP’nin çok önemli iki ismi arasında şöyle bir diyalog geçmiş:

-“MHP’nin niye ciddi bir gazetesi yok?”

-“Para yani imkan meselesi!”

- “MHP’nin tabanı eğitimli ve gazete okur.”

-“Haklısınız ama dediğim gibi gazete kurmak kolay değil.”

-“Gazete çıkarmak için hemen matbaalar kurmak gerekmez, onları zaman içinde yaparsınız. Geçiş esnasında diğer gazetelerin matbaalarından yararlanabilirsiniz... Gazete olmadan siyaset olmuyor.”

- “Yeni bir gazete kurmaya karar verirsek destek verir misiniz?”

-“Veririz, kurun... Öncelikle kamu ve özel ilanlar ile basın ilan kurumundan iyi bir şekilde yararlanmanızı sağlarız. Diğer katkılarımız ardından gelir...”

Evet Bahçeli’nin orta mektep kaçkını olan ergen küfürcüsü Yıldıray Çiçek dahil, Ortadoğu gazetesinden ayrılmaların perde arkası bu proje imiş...

Gazetenin adı da dinlediğime göre Türkgün olacakmış!



BU NASIL DOKTOR, BU NASIL POLİS?



Fatma Topal yürüyemeyecek kadar hasta.

82 yaşındaki eşi Yusuf Topal sağlık ocağında ilaç yazdırmak istiyor. Doktor, eşiniz gelsin yazayım diyor.Yusuf Topal, eşinin yürüyemediğine ve evde bakıma muhtaç olduğuna dair raporu gösteriyor ama doktor tınmıyor derken tartışma başlıyor ve doktor polis çağrısı butonuna basıyor. Görüntüler var, polis yaşlı adamı tartaklayıp biber gazı ile gazlıyor ve ters kelepçe takıyor.

Ve Hasan Topal bu rezil muamele sonunda kalp krizi geçirip vefat ediyor..

Söyleyin bu yapılan sadece görevi suistimal diyerek geçiştirilebilir mi?

Ey iktidar ile yargı, polislerle doktora görevden el çektirme yetiyor mu?



YSK BAŞKANI BUNU NASIL SÖYLER?



YSK Başkanı Sadi Güven bakın ne diyor:

-“Ezan okunduğunda camiye giden yönetici istemediler...”

Bu söylenen doğru değil yani bu ülkede kimsenin inancına müdahale edilmemiştir. Edilseydi Tayyip Erdoğan’lar, Sadi Güven’ler yetişmez yani olmazdı.

Böyle bir değerlendirmenin Yüksek Seçim Kurulunun tepesinde oturan birinden gelmesi tarafsızlığı adına yanlıştır. YSK Başkanı böyle düşünse bile bunu bu şekilde açıklaması kurumunun imajına halel getirir.



LONDRA’DA 85 BİN EV!



Allytta Emlak CEO’su Neşe Jenkins açıkladı:

- “Son birkaç yılda 85 bin Türk Londra’nın pahalı semtlerinden ev aldı.”

Neşe Hanım şöyle devam etti:

- “Yine resmi verilere göre son birkaç yıl içinde 17 bin Türk ailesi İngiltere’ye göç edip yerleşti...”

Bu açıklamaların anlattığı şudur:

Varlıklı ve eğitimli Beyaz Türkler dışarıya göçüyor. Gerekçeleri, Türkiye’nin geleceğine güven duymamaları ve dinci istibdat görüntüsü veren rejimimiz!



TUNCAY ÖZKAN’DAN İNCE’YE İHANET!



CHP’nin son kurultayını izleyen herkes biliyor ama Muharrem İnce bir kere daha hatırlattı.

Kılıçdaroğlu’nun Parti Meclisi listesine giremeyen Tuncay Özkan, Muharrem İnce’ye gidip listesine girmek için yalvarıp yakarmış. İnce, bu yakarmaya kayıtsız kalmamış, Tuncay’ı anahtar listesine alarak seçilmesini sağladı.



Öyle iken o Tuncay, Muharrem Bey için şimdi “Sıradan ve kaba” diyor, iyi mi!

Ey CHP’liler, Tuncay Özkan’a aman çok dikkat edin zira bu adam hatırlayın 10 yıl önce “Biz Kaç Kişiyiz” deyip CHP’den on binlerce partiliyi koparmıştı... Ayrıca MİT eski Müsteşarı Şenkal Atasagun’un sırdaşıdır... Kanaltürk’ü FETÖ’ye satmıştır. Yazdığı kitabı para karşılığı yakıp yayınlamadığı iddiasına ısrarla suskundur...