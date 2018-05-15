Malatya'nın Darende ilçesinde, otomobilin kontrolden çıkıp, yol kenarındaki menfeze çarptığı kazada, AKP Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ile Siraç Bingöl yaşamını yitirdi.

Kaza, sabah saatlerinde, Aşağıulupınar Mahallesi'nde meydana geldi. AK Parti Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Emrullah Ataş yönetimindeki 35 KYL 76 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarında biriken yağmur suyunun tahliyesi için yapılan menfeze çarptı. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücü Ataş ile otomobilde bulunan AKP Elazığ Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı Siraç Bingöl yaşamını yitirdi. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen kurtarma ekipleri, otomobilde sıkışan Ataş ve Bingöl'ün cenazelerini yaptıkları çalışmayla çıkardı. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



ANKARA'DAN DÖNÜYORLARDI



Yaşamını yitiren AKPi Elazığ Gençlik Kolları başkan yardımcıları Emrullah Ataş ile Siraç Bingöl'ün, Ankara'da yapılan AKP Seçim İşleri toplantısına katıldıkları, dönüşte de kazanın meydana geldiği belirtildi.



Acı haberin duyulmasının ardından Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile milletvekillerinin de bulunduğu yüzlerce kişi, sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları paylaşarak, Ataş ve Bingöl'e rahmet, ailelerine sabır dileğinde bulundu. Hasan