Üsküdar AKP Gençlik Kolları, Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı

AKP Üsküdar Gençlik Kolları üyeleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı dolayısıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.



Üsküdar Meydanı'nda toplanan AK Parti Üsküdar Gençlik Kolları üyeleri ve AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Türk Ordusu'nun Afrin'de başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı'na yönelik duyarlılığı arttırmak amacıyla vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı.



Esnafa ve vatandaşlara gençlerle birlikte Türk bayrağı dağıtan Metin Külünk, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve kahraman Mehmetçiğin her zaman yanlarında olduklarını, tüm vatandaşları evlerini, iş yerlerini ve arabalarını Türk bayraklarıyla donatmaya davet ettiklerini söyledi.