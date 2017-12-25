banner959
AKP'den sert açıklama
AKP'den sert açıklama
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Moskova'da trafik kazası: Çok sayıda ölü ve yaralı var
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat
AKP'den 'provokasyon' uyarısı: Dikkat
Flaş açıklama: Sıfır olabilir...
Flaş açıklama: Sıfır olabilir...

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tartışılan KHK hükmüyle ilgili açıklama

Dün yayınlanan KHK'da tartışma yaratan hükümle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak" ifadelerini kullandı

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan tartışılan KHK hükmüyle ilgili açıklama

Dün yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.

Bu hükümle ilgili AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak" ifadelerini kullanan Turan şunları belirtti:

Son KHK'da yer alan "sorumsuzluk" maddesine dönük kimi yorumlar oldukça art niyetli. 

Hüküm açık, darbe gecesi ve sonrasında darbenin bastırılmasında pay sahibi olanlara hukuki muafiyet getiriliyor. 

16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak!

Yani konu sadece 15 Temmuz.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #khk #bülent turan
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Dolar/TL 7 haftanın en düşüğünde
Sonraki Haber
TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'ndan 696 NO'lu KHK tepkisi
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.