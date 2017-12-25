Dün yayınlanan KHK'da tartışma yaratan hükümle ilgili açıklamalar peş peşe geliyor. AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, "16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak" ifadelerini kullandı

Dün yayınlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'de (KHK) "15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemleri ile bunların devamı niteliğindeki eylemler kapsamına sokulacak girişimlerin bastırılması kapsamında hareket edecek sivillerin cezai sorumluluğu olmayacağı" hükmü yer almıştı.



Bu hükümle ilgili AKP Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



"16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak" ifadelerini kullanan Turan şunları belirtti:



Son KHK'da yer alan "sorumsuzluk" maddesine dönük kimi yorumlar oldukça art niyetli.



Hüküm açık, darbe gecesi ve sonrasında darbenin bastırılmasında pay sahibi olanlara hukuki muafiyet getiriliyor.



16 Temmuz'dan sonraki eylemlerde sorumsuzluk uygulanmayacak!



Yani konu sadece 15 Temmuz.



ulusal.com.tr