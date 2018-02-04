Turan, Bitlis'te geçen ay çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu olayda yaralanan Uzman Çavuş Yaman'ı Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki babaevinde ziyaret etti

AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 Ocak'ta 5 askerin şehit olduğu Bitlis'in Hizan ilçesindeki çığ düşmesinde yaralanan Uzman Çavuş Kadir Yaman'ı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki baba ocağında ziyaret etti.



Tedavisinin ardından taburcu edilen 3 çocuk babası Yaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine gelen Turan, geçmiş olsun dileklerini iletti, aile bireyleriyle sohbet etti.



Turan, Yaman'ın durumunu ilk günden beri takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:



"Durumu hakkında bilgi almak için ilk günden itibaren yetkililerimizle irtibat halindeyiz. Kendisinin talihsiz olayda sağ kurtulması bizim için mutluluk verici. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşacak. Rabbim bu vatan için mücadele eden, göğsünü siper eden tüm askerlerimizi korusun. Şu anda Afrin'de bayrağımız için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizin sağ salim dönmesini nasip etsin."