CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
CHP Kurultayı'nda kumanya zehirlenmesi
TSK: 2 asker şehit oldu
TSK: 2 asker şehit oldu
Haramidere metrobüs durağında kaza
Haramidere metrobüs durağında kaza
TSK'dan Afrin açıklaması
TSK'dan Afrin açıklaması

AKP Grup Başkanvekili Turan'dan gaziye ziyaret

Turan, Bitlis'te geçen ay çığ düşmesi sonucu 5 askerin şehit olduğu olayda yaralanan Uzman Çavuş Yaman'ı Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki babaevinde ziyaret etti

AKP Grup Başkanvekili Turan'dan gaziye ziyaret

 AKP  Grup Başkanvekili Bülent Turan, 21 Ocak'ta 5 askerin şehit olduğu Bitlis'in Hizan ilçesindeki çığ düşmesinde yaralanan Uzman Çavuş Kadir Yaman'ı, Çanakkale'nin Lapseki ilçesindeki baba ocağında ziyaret etti.

Tedavisinin ardından taburcu edilen 3 çocuk babası Yaman'ın Cumhuriyet Mahallesi'ndeki babaevine gelen Turan, geçmiş olsun dileklerini iletti, aile bireyleriyle sohbet etti.

Turan, Yaman'ın durumunu ilk günden beri takip ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Durumu hakkında bilgi almak için ilk günden itibaren yetkililerimizle irtibat halindeyiz. Kendisinin talihsiz olayda sağ kurtulması bizim için mutluluk verici. İnşallah tez zamanda sağlığına kavuşacak. Rabbim bu vatan için mücadele eden, göğsünü siper eden tüm askerlerimizi korusun. Şu anda Afrin'de bayrağımız için mücadele eden tüm Mehmetçiklerimizin sağ salim dönmesini nasip etsin."


Kaynak: AA
Etiketler; #çanakkale
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.