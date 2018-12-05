15 Temmuz sonrası askeri hastane ve tıp akademilerinin kapatılmasıyla Türk Ordusu hekimsiz kaldı. Tepkilere 3 yıldır kulak tıkayan AKP sonunda bunun bir hata olduğunu kabul etti. Meclise verilen Kanun teklifinden sonra konunun uzmanlarında da uyarılar geldi.

Askeri hastaneler, Gülhane Askeri Tıp Akademesi 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası kapatılarak, Sağlık Bakanlığı'na devredildi.



İçeride FETÖ ve PKK ile mücadele eden Türk Ordusu, sınır ötesinde ise Amerika'nın kalkan olduğu PYD/YPG ve IŞİD'e karşı tetikte.



Böyle bir ortamda vatan savaşı veren TSK, uzman tabip ve sağlık sınıfı personel yetiştiremedi. Yetişmiş personel ise atıl kaldı. Uyarılara uzun süre duyarsız kalındı. Ancak sonunda hata kabul edildi.



Meclise TSK'nın ihtiyaç duyduğu durumlarda askeri personelin etkin görev alabilmesi için Sağlık Bakanlığı ve diğer üniversitelerde görevlendirilmelerini içeren kanun teklifi sunuldu. AKP tarafından hazırlanan teklifte; Mevcut durumda askeri hastane bulunmadığı, barış halinde cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisyen astsubay yetiştirilemediğine dikkat çekildi.



AKP'NİN KANUN TEKLİFİ

"Askeri hastane bulunmadığından barış durumunda tıbbi becerilerini kullanamadığından cerrahi branşlarda uzman tabip ve teknisyen astsubay yetiştirilememektedir. Aynı durum hali hazırda cerrahi branşlardaki uzman tabipleri ve sağlık teknisyeni astsubaylar için de geçerlidir. Tıbbi melekelerini kullanamadığından el becerisini kaybeden personelin, TSK'nın ihtiyaç duyduğu durumlarda etkin faaliyet gösterememesine neden olabilecektir."



Kanun teklifinde "TSK'da görev yapan uzman tabip ve sağlık personelinin göreve her an hazır halde bulunmalarının önemine" vurgu yapıldı.



Teklifde "Atıl kalan askeri personelin tıbbi becerilerini korumak, alternatif mesleki gelişim imkanı sunarak Sağlık Bakanlığı ve üniversitelerde görevlendirilmesine imkan tanınması" amaçlanıyor.



Peki, atıl kalan askeri personelin Sağlık Bakanlığı çatısı altında görevlendirilmesi çözüm mü? Bu noktada uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.



Emekli Tabip Albay Doçent Doktor Ece Boylu, askeri sağlık personelinin TSK'nın tıp akedemilerinde yetiştirilmesinin yakıcı bir ihtiyaç olduğunu söyledi.





ulusal.com.tr