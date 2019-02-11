Türk Dışişleri Bakanlığı, Çin'i Uygurlu Abdurrehim Heyit'in ölümüyle ilgili suçladı. Birleşmiş Milletleri konuyla harekete geçmeye çağırdı. Çin ise bu iddialara görüntülü yanıt verdi. Öldüğü ileri sürülen Abdurrehim Heyit, Uygur dilinde açıklama yaptı. Heyit, tutuklu bulunduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Hami Aksoy'un Sincan Uygur Özerk Bölgesi hakkındaki yazılı açıklama yaptı. Aksoy'un açıklamasında, Uygurlu ozan Abdurrehim Heyit'in Çin hapishanesinde öldüğünü iddiası yer aldı.



Dışişleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan metinde Çin Devleti, "Sincan Uygur Özerk Bölgesindeki Uygur Türklerinin ve diğer Müslüman toplulukların temel insan haklarını ihlal eden uygulamalarda" bulunmakla suçlandı.



Çin tarafı iddialara hem yazılı hem de Heyit'in yaşadığını gösteren bir vidyo ile cevap verdi. Çin Ankara Büyükelçiliği Sözcüsü, "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsünün ilgili açıklamaları tamamen gerçek dışıdır. Çin tarafı buna şiddetle karşı çıkmaktadır" dedi.



"Gazetecilerin sorularına verilen cevaplar" başlığıyla paylaşılan metinde Türk tarafının iddialarına cevap verildi.



Çin tarafından yapılan açıklamada; "20. yüzyılın 90'lı yıllarından itibaren, Çin'in içinde ve dışında bulunan 'üç şer güç' (etnik bölücülük, dini aşırıcılık, şiddet ve terör)" ile mücadele edildiğinin altı çizildi.



Açıklamada; "Çin'in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde binlerce şiddet ve terör olayı planlayıp düzenleyerek çok sayıda masum vatandaşın hayatını kaybetmesine, yüzlerce polisin şehit düşmesine ve sayılamayacak kadar mal kaybına yol açmıştır" denildi.



Türk Dışişleri Bakanlığı'nın iddia ettiği gibi Mesleki Eğitim Merkezleri'nin Toplama Kampları olmadığı belirtildi. Açıklamada Mesleki eğitim merkezlerinde Çince, hukuk bilgisi ve meslek öğretildiği aktarıldı. Eğitim merkezlerinde aşırıcılık ile de mücadele edildiğinin altı çizildi.



Açıklamada Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde 25 bin cami, kilise, tapınak gibi dini mekan bulunduğu, bunların 24 bin 400'ünün cami olduğu aktarıldı. 29 bin din görevlisi ve 8 din okulu yer aldığı da belirtildi.



Çin'in Ankara Büyükelçiliği sözcüsünün yaptığı yazılı açıklamada Çin hükümetinin teröre karşı aldığı tedbirler Uygurlar da dahil "Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'ndeki bütün etnik gruplara mensup vatadaşalarımızın insan haklarını korumayı amaçlamaktadır" ifadeleri kullanıldı.



Türk Dışişleri Bakanlığı'na destek ise merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan İnsan Hakları İzleme Örgütü'nden geldi.



İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Kenneth Roth, Uygur Türklerine yönelik "korkunç tutumu" dolayısıyla Çin'i doğrudan eleştiren ilk Müslüman ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Şimdi diğer hükümetlerin de Türkiye'ye katılma zamanıdır." dedi.





ulusal.com.tr



