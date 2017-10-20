ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
AKP Yalvaç İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu, dün akşam partisinin il başkanlığında AKP Genel Merkez Teşkilat Koordinatörü Ahmet Koca ve il yönetimiyle görüştükten sonra istifa ettiğini açıkladı.
İstifasını telefonla aradığı yönetim kurulu üyelerine bildiren Sektioğlu, parti teşkilatındaki mesai arkadaşlarına da istifasını mesaj atarak bildirdi.
Ahmet Sektioğlu istifasına gerekçe olarak sağlık sorunlarını gösterdi.
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı
ISPARTA'nın Yalvaç İlçesi'nde, AKP İlçe Başkanı Ahmet Sektioğlu görevinden istifa ettiğini açıkladı.
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