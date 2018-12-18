Yerel seçimlere 3 buçuk ay kala siyasi partilerin hazırlıkları sürüyor. AKP ile MHP arasında Adana için yaşanan krizin sürdüğü öğrenildi. MHP'li mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün adaylığına AKP'nin sıcak bakmadığı belirtildi. İyi Parti ile 21 ilde işbirliği kararı alan CHP ise Doğu ve Güneydoğu için HDP ile ittifakın yollarını arıyor.

Yerel seçim için geri sayım sürüyor. Siyasi partiler ise bir yandan aday mesaisi, diğer yandan ittifak turlarına devam ediyor.



AKP ile MHP arasında ittifak görüşmelerini heyetler yürütüyor. Bu görüşmelerde



Mersin, Manisa ve Adana'da AKP'nin MHP'yi desteklemesine yönelik uzlaşıya yaklaşıldığı belirtildi. Ancak Adana'nın iki parti arasında yaşattığı sorunun sürdüğü öğrenildi.



Ulusal Kanal'ın üst düzey bir MHP'liden edindiği bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan MHP'li mevcut Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün adaylığına sıcak bakmıyor. Erdoğan, 16 Nisan referandumuna Sözlü'nün katkı sunmamasını gerekçe gösteriyor.



Millet İttifakı'nda da sıcak gelişmeler yaşanıyor. 21 ilde İyi Parti ile işbirliği kararı alan CHP, PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile de işbirliğinin yollarını arıyor.



Aydınlık gazetesine göre, CHP Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki 15 il ve ilçe örgütünün yöneticileriyle bölgesel Yerel Yönetim Çalıştayı düzendi.



Habere göre çalıştayda, "HDP ile ortak hareket" stratejisi konuşuldu. Sunumlarda "HDP olmazsa olmaz" ve "Kamuoyundaki CHP-HDP beraber görüntüsünün olumsuzlarını nasıl bertaraf ederiz" konuları ortak başlıklar oldu.



HDP'li isimlerin bazı yerlerde CHP'den aday gösterilmesi önerilerinin gündeme geldiği çalıştayda, olası kayyum atamalarının da önüne geçilmesi hedeflendi.





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