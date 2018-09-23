AKP ile MHP arasında yerel seçimlerde ittifakın nasıl olacağına ilişkin formül arayışı sürerken iki parti arasında dikkat çeken bir tartışma başladı. "Her yerde aday göstereceklerini" vurgulayan AKP Sözcüsü Ömer Çelik'e yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın "Bu açıklamalardan ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceği anlaşılmaktadır" dedi.

AKP ile MHP'nin 2019'un Mart ayındaki yerel seçimlerde nasıl bir ittifak yapacağına ilişkin yol haritası aranırken iki parti arasında yeni bir tartışma başladı.AKP Sözcüsü Ömer Çelik'in bu açıklamasına yanıt MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Yalçın, Çelik'in açıklamalarının ittifak görüşmelerinin sağlıklı zeminde ilerlemeyeceğinin işareti olduğunu söyledi.Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "İstanbul'da aday göstermeyeceğiz" açıklamasının bir zafiyet olarak anlaşılmasının yanlış olduğunu da savundu.MHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın, AKP Sözcüsü Çelik'in af tasarısına ilişkin söylediği bu sözleri de değerlendirdi. Yalçın, Çelik'in açıklamasının Cumhur ittifakının geleceği açısından düşündürücü olduğunu ve af önerisine ilişkin şimdiden niyet beyanında bulunduğunu belirtti.