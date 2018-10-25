AKP ile MHP arasında yeni polemik konusu Melih Gökçek oldu. MHP'li kaynakların "Belediye başkan adaylığı için Gökçek ile görüşeceğiz" açıklamasına AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'dan yanıt geldi. Yazıcı "Gökçek'in iş olsun diye görevden alınmadığını" söyledi. MHP ise Yazıcı'nın bu sözlerine tepki gösteren Melih Gökçek'i sahiplendi.

Yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı alan MHP ile AKP arasında yeni polemik konusu eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek oldu.



MHP'li kaynaklar, AKP'nin görevden aldığı Melih Gökçek'i yeniden Ankara Büyükşehir Belediyesi başkanlığına aday göstermek için görüşeceklerini açıklamıştı.



Bu açıklamanın ardından ilk değerlendirme AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'den geldi. "Ben, Melih beyi aradım, ne olduğunu sordum." diyen Özhaseki, "O da bana 'Yapılmış resmi bir teklif yok, ben AK Parti'liyim' dedi. Teşekkür ederiz dedik, kapattık" ifadelerini kullandı.



Özhaseki'nin ardından Gökçek tartışmasını tırmandıran isim AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı oldu. Yazıcı, "Gökçek'in iş olsun diye görevden alınmadığını" söyledi.



Yazıcı'nın bu açıklamasına hem Melih Gökçek, hem de MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz'dan geldi. Twitter hesabından açıklama yapan Gökçek, "Sabrımı taşırma" sözleriyle tepki gösterdi.



MHP'li Durmaz da Melih Gökçek'e sahip çıktı, "Kıymetli başkan" dedi.

"Sayın Melih Gökçek 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünde belediyenin araçlarıyla askeri kışlaların kapılarını kapatıp, tankların ve diğer askeri araçların çıkışını engellemiş darbecilere karşı direnişi örgütlemiş, Ankara'ya çalışmaları ile değer katmış kıymetli bir belediye başkandır."

