Meclis Anayasa Komisyonu, AKP ile MHP'nin hazırladığı 26 maddeli ittifak teklifi için ilk mesaisini yarın yapacak. Partilerin ittifak yapmasının önünü açan teklif, sandık kurulu mührü bulunmayan oyların da geçerli olmasını içeriyor. Teklife göre, ittifakın toplam oyunun yüzde 10'u geçmesi durumunda ittifak içinde yer alan partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak.

AKP ile MHP'nin tam mutabakatla hazırladığı İttifak Teklifi için Meclis'in mesaisi 27 Şubat Salı günü başlıyor. İlk görüşmeler Meclis Anayasa Komisyonu'nda olacak.



Kanun değişikliklerin, 2019'un Mart ayındaki yerel seçimlerde uygulanabilmesi için Mart 2018'in sonuna kadar bu düzenlemelerin yasalaşması gerekiyor.



Komisyon görüşmelerinde CHP'nin teklif maddelerinde değişim yapılması için çok sayıda önerge vermesi bekleniyor. CHP'nin hukukçu kurmayları, Anayasa Komisyonu'nda bir alt komisyon kurulup teklifin önce orada ele alınmasını savunuyor.



26 Maddeli teklif, siyasi partilerin seçimlerde başka bir partiyi destekleme kararı almalarını yasaklayan hükmün kaldırılmasını içeriyor.



16 Nisan referandumunda tartışmalara konu olan mühürsüz oyların geçerli kabul edilmesine ilişkin teklif de düzenlemede yer aldı. Buna göre üzerinde sandık kurulu mührü bulunmayan, "Türkiye Cumhuriyeti Yüksek Seçim Kurulu" filigranı ve amblemi bulunan oylar geçerli sayılacak.



Teklife göre, ittifak yapan partilerin aldıkları oyların toplamının yüzde 10’u geçmesi halinde, bu partilerin her biri barajı geçmiş sayılacak. İttifak yapacak partiler, seçim sürecinin başlamasının ardından 7 gün içinde bir protokol metniyle Yüksek Seçim Kurulu'na bildirimde bulunacak.



Oy pusulasında siyasi partilerin ittifak protokolünde belirledikleri ittifak unvanı yazılacak. İttifakın unvanı belirlenmemiş ise oy pusulasında yalnızca "İttifak" ibaresi yer alacak.



Teklifte yerel seçimlere ilişkin de düzenlemeler yer alıyor. Buna göre, muhtar, belediye başkanı ve belediye meclisi seçilme yaşı 18'e düşürülüyor.





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