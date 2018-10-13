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AKP, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri için yasa teklifi hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarının ardından başlayan İş Bankası 'ndaki CHP hisseleriyle ilgili yeni gelişme... AKP, CHP'nin İş Bankası hisselerinin hazineye devri için yasa teklifini hazırladı.

AKP, İş Bankası'ndaki CHP hisselerinin devri için yasa teklifi hazırlıyor

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün Kayseri'de yaptığı açıklamada, İş Bankası'ndaki CHP hisseleri için teklif hazırlığı yaptıklarını söyledi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"İş Bankası'nda CHP'nin yüzde 28'e yakın bir hissesi var ya. Bunu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, CHP alsın kullansın diye yapmadı. Hazine'ye gitsin diye yaptı. Biz Meclis'e bu konuyu getiriyoruz. İnşallah meclisten bunu çıkartacağız ve bu hissenin hazineye devrini sağlamış olacağız."

Konuyla ilgili MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "hisselerin hazineye devri için teklif gelirse destek veririz" ifadelerini kullanmıştı

Etiketler; #AKP #mhp #chp #iş bankası #hisse
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