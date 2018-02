AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci, 3 yıldır yürüttüğü görevinden istifa ettiğini açıkladı. Temurci, istifa açıklamasında "Birilerinin adamı değil, bu davanın adamı olmak bizim misyonumuz olmuştur" dedi. Selim Temurci'nin yerine Bayram Şenocak'ın getirildiği belirtildi

AKP İstanbul İl Başkanı Selim Temurci görevini bıraktı.



Temurci'nin yerine Bayram Şenocak'ın getirildiği ifade edildi.



Sosyal medya hesabından açıklamalar yapan Temurci şunları ifade etti:



"Hiç şüphesiz AK siyasetin en önemli merkezi İstanbul’dur. İstanbul, bizim davamızın şehridir. İstanbul, bizim sevdamızdır. İstanbul emanetini, bu mukaddes sorumluluğu üstlendiğimiz ilk günden itibaren, AK Partimizin, AK Davanın değerlerine büyük bir kararlılıkla sahip çıktık.



Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın mücadelesini ve Büyük Türkiye idealimizi insanımıza anlatmak adına, tüm teşkilatımızla; mahalle mahalle, sokak sokak, kapı kapı İstanbul’u arşınladık.



“Bizim kaderimiz bu ülkenin kaderi” dedik. Mazlumların,mağdurların kaderi dedik.AK Parti’nin her neferine yakışan biçimde doğruluktan,dürüstlükten, hakkaniyetten ayrılmadık.Her defasında;hakkı hakikati Türkiye’ye,Dünyaya haykırmak için,mahşeri buluşmalarla Yenikapı’ya ruh kattık.



15 Temmuz gecesinde; Liderimizle,milletimizle tek yürek olarak hainlere İstanbulumuzu, AK Parti’nin kalesi olan İl Başkanlığımızı teslim etmedik. Vatan kahramanı 15 Temmuz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle yad ediyor, vatansever gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.



Son 3 yılda, ülkemizin içeriden ve dışarıdan kuşatıldığı bu zor dönemde; AK kadrolar olarak, omuz omuza birçok başarılı süreci beraber yürüttük.



Türkiye'nin aydınlık geleceği için; daha güzeli yapmak, daha iyiyi başarmak adına yaptığımız tüm çalışmalarda, başta Cumhurbaşkanımızın, tüm teşkilatımızın ve bize kucak açan İstanbullu kardeşlerimin desteğine, gayretine ve samimiyetine teşekkür ediyorum.



Bu dava bize; makamların ve mevkilerin değil, davanın neferi olmayı öğretti. Onurla, şerefle geldiğimiz AK Parti İstanbul İl Başkanlığı görevimden hamdolsun yine büyük bir onurla ayrılmanın bahtiyarlığı içindeyim.



Şüphesiz ki İstanbul teşkilatlarının gücü, partimizin geleceğini belirleyen en önemli unsurlardan biri olmaya devam edecektir. Bu teşkilat geçen 3 yıl içerisinde çok büyük başarılara imza atmıştır. Bizde değişim, bir bayrak yarışı, yeni bir motivasyondur.



İnancım o dur ki, önümüzdeki dönemde görevi devralacak arkadaşlarımız bu başarı çıtasını çok daha yukarılara taşıyacak, bizler de bu davanın bir neferi olarak her zaman yanlarında olacağız.



Ülkemize karşı oluşturulan terör belasıyla ve kirli ittifaklarla mücadele etmek, davamızı bu topraklarda daha güçlü kılmak her birimiz için en önemli vazifesidir.

2019’a doğru giderken sorumluluklarımızın sadece Türkiye’mizle sınırlı olmadığını artık çok daha iyi biliyoruz.



Millet olarak sımsıkı kenetlenip, birliğimizi, kardeşliğimizi en önemli değerimiz kabul ederek yürümemiz gereken yeni dönemin AK Parti İstanbul Teşkilatları için hayırlı olmasını Rabbimden diliyorum."



