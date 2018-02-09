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AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday defnedildi

Konya'daki 24 Kasım'daki trafik kazasında yaralandıktan sonra taburcu edilen ve evinde rahatsızlanmasının ardından dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, defnedildi

AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday defnedildi

Konya'daki 24 Kasım'daki trafik kazasında yaralandıktan sonra taburcu edilen ve evinde rahatsızlanmasının ardından dün gece kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, defnedildi

Konya'da gece saatlerinde kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Özbuğday için, Cuma namazının ardından Uluırmak Mezarlığı önünde tören düzenlendi.

Özbuğday'ın cenazesi, amcası olan eski Konya Müftüsü Şükrü Özbuğday'ın kıldırdığı namazın ardından gözyaşları arasında Uluırmak Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, Özbuğday'ın yakınları ile eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, AKP Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Sorgun, Konya Valisi Yakup Canbolat, AKP Konya İl Başkanı Hasan Angı, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #AKP #Konya #Mehmet Ali Özbuğday #Ahmet Davutoğlu
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