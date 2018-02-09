Konya'daki kazada yaralanan, tedavisi sonrası taburcu edilen AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

Konya'da geçen yıl 24 Kasım'da AKP'lileri taşıyan minibüsle otomobilin çarpışması sonucu yaralanan ve tedavisi sonrası taburcu edilen AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, evinde rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.



Alınan bilgiye göre, Özbuğday, merkez Meram ilçesindeki evinde fenalaşınca yakınları, 112 Acil Servis ekiplerinden yardım istedi.



Ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Özbuğday, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Özbuğday'ın cenazesi, otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.



Konya-Seydişehir karayolundaki Krom kavşağında 24 Kasım'da Ayşe K. idaresindeki 42 FHP 62 plakalı otomobil ile Süleyman Ökmen'in kullandığı, AK Partilileri taşıyan 42 AK 020 plakalı minibüs çarpışmıştı.



Kazada sürücüler ile minibüsteki 24. Dönem AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, AKP Konya İl Başkan Yardımcısı Mehmet Ali Özbuğday, partililer Mustafa Gönüllü, Gülfem Yavuz Arı, Necati Sametoğlu, Vesile Esra ve kızı Ayşe Naz Aldur yaralanmıştı.