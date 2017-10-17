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AKP Konya il yönetimi istifa etti

KONYA AKP İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri AKP Genel Merkezin talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladılar.

AKP Konya il yönetimi istifa etti

KONYA AKP İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri AKP Genel Merkezin talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladılar.

AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "27 Aralık 2014’te aldığımız teşkilat görevimizi, Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda bugün itibari ile nöbetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur"  denildi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #AKP #Konya
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