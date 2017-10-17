KONYA AKP İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri AKP Genel Merkezin talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladılar.

KONYA AKP İl Başkanı Musa Arat ve İl Yönetim Kurulu üyeleri AKP Genel Merkezin talebi doğrultusunda görevi bıraktıklarını açıkladılar.



AKP İl Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada "27 Aralık 2014’te aldığımız teşkilat görevimizi, Genel Merkezimizin talebi doğrultusunda bugün itibari ile nöbetimizi teslim etmiş bulunmaktayız. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.