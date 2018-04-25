Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Abdullah Gül'ün Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşmenin yansımalarını köşesine taşıdı. Selvi, "Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi" dedi.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin aktardığına göre Gül, manifesto gibi bir açıklama ile çıkış yapmayı planlıyor. Selvi'ye göre bu manifestoda parlamenter sistem, ekonomi ve anayasa taslağı yer alacak.



Selvi'nin "Ankara Abdullah Gül'e kilitlendi" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle:



Eski Başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun Abdullah Gül ile görüşmesi ise AK Parti kulislerini dalgalandırdı. Görüşme talebinin Gül’den geldiği söyleniyor. Gül’ün, görüşmede Cumhurbaşkanı adaylığına yakın bir profil çizdiği ifade ediliyor. Hatta daha öncekilere göre daha kararlı olduğu dikkati çekiyor. Davutoğlu, 30 Ocak günü AK Parti grubuna Cumhurbaşkanı Erdoğan’la birlikte geldiği için, bu görüşme şaşkınlık meydana getirdi.



Seçim kararının alınmasıyla birlikte siyasette hiçbir şeye şaşırmamak gerekiyor. Çünkü her Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde siyaset yeniden dizayn edilmeye çalışılıyor. Bu seçimin kurgusu ise farklı.



Erdoğan, “Şu anda çok garip bir senaryo ortada piyasada” diye buna işaret etti. Cumhurbaşkanı’na göre, “Tek gayesi Recep Tayyip Erdoğan düşmanlığı olan ittifaklar kuruluyor” En büyük motivasyon kaynağı Erdoğan’ı tasfiye etmek olan ittifakın bir yol haritası var. Bu çalışmalar bir süredir İstanbul’da 3 masa halinde yürütülüyordu. “Sıfır Baraj İttifakı” da yine orada oluşturulmuştu.



Bunun birinci adımı İYİ Parti’nin seçimlere girmesini sağlamaktı. Bu başarıldı. İkinci sırada Abdullah Gül’ün muhalefetin ortak adayı olarak çıkarılması geliyor.



Üçüncü sırada ise Gül’ün, manifesto gibi bir açıklama ile ortaya çıkması planlanıyor. Parlamenter sisteme dönüşü vaat edecek olan Gül’ün, ekonomi yönetimi ağırlıklı olmak üzere alternatif Bakanlar Kurulu ve yeni Anayasa taslağı ile çıkması bekleniyor.



AK Parti kulisleri Abdullah Gül’le çalkalanıyor. Gül’ün gözü ise Akşener’in üstünde.



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