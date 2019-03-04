Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu, Cumhuriyet aydınlarını hedef alan AKP'nin Bursa adayı Alinur Aktaş'a "İnsanlık müzesi" önünden yanıt verdi. Akıl, bilim ve adaletin önemine değinen Selmanpakoğlu, Aktaş'ı Hacıbektaş'taki "Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi'ni" gezmeye davet etti.

Bursa'nın atanmış belediye başkanı Alinur Aktaş'ın, Uğur Mumcu ve Bahriye Üçok gibi Cumhuriyet aydınlarını hedef almasıyla başlayan tartışma sürüyor.



AKP'li Alinur Aktaş'ın bu sözlerine Hacıbektaş Belediye Başkanı Ali Rıza Selmanpakoğlu "Karanlıktan Aydınlığa İnsanlık Müzesi'ni" önünden yanıt verdi.

"Allah onların vicdanlarına birazcık aydınlanma ışığı kısmet etsin diyorum. Ve beyinlerini doğrultuda da geliştirsinler istiyorum. Bizim burada karanlıktan aydınlığa insanlık müzesi adını verdiğimiz müzemiz karanlık ve aydınlık arasındaki çelişkiyi ortaya koyuyoruz."



Aktaş'ın "Akıl, bilim ve adaletten" uzak olduğunu söyleyen Selmanpakoğlu, Cumhuriyet aydınlarını daha yakından tanımak için AKP'li Aktaş'ı Hacıbektaş'taki müzeye davet etti.

"Aydınlanmanın gerek Hacıbektaş gerekse Atatürk'ün düşüncelerinde müşterek üç nokta vardır:; Akıl, bilim ve adalet…Şimdi akıl adalet ve bilim duygusu gelişmemiş ve sorgulayıp inceleyip araştırıp bu 3 temel, ögeyi birlikte değerlendirerek karara varmamış insanlar elbet de yanlış da yaparlar."



31 Mart'taki yerel seçimler kapsamında Hacıbektaş'dan bağımsız aday olan Ali Rıza Selmanpakoğlu, insanlık müzesiyle insanları aydınlatmayı hedeflediklerini belirtti.

"Müzemiz toplu katliamlardan başlıyor "Menemen, Maraş, Sivas ve Çorum olaylarıyla devam ediyor. Arakasında da bireysel katliamlar var."





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