Üskürdar'da kentsel dönüşüm alanında bulunan Esentepe Camii yıkıldı. Yıkım işlemi cemaatin gün boyu süren direnişi nedeniyle gece saatlerinde yapılabildi.

Bütün gün direndiler... "Cami'mizi yıktırmayız" dediler... Ancak Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi’nde bulunan Esentepe Camii kentsel dönüşüme kurban gitti.



Üsküdar Kirazlıtepe'de kentsel dönüşüm kapsamında birçok yapı için yıkım kararı alındı. O yapılardan biri de Esentepe Camii'ydi.



Evlerin bir bölümü daha önce yıkıldı. Kentsel dönüşüm alanında bulunan camiinin yılmaması için ise cemaat direndi. Fakat başarılı olamadılar. Tazilikli suya ve biber gazına daha fazla dayanamadılar.



Tüm gün yıkımı engelleyen bölge halkının gece dağılmasını fırsat bilen ekipler yıkım talimatını uyguladı.



Orası bizim tek toplanma alanımızdı" diyen cemaat AKP’li Üsküdar Belediyesi'ne tepkili...



Üsküdar Belediye Başkan Hilmi Türkmen konuyla ilgili açıklama yaptı, "Biz cami yıkan değil cami yapan bir belediyeyiz" dedi. Türkmen, caminin yeniden yapılacağını ifade etti.