2019 yerel seçimlerine doğru AKP'nin 14 aday adayı ile en fazla başvuru alan AKP'li Gaziantep Şehitkamil Belediyesi'nde tartışmalar başladı. İddialara göre mevcut başkan diğer adayları engellemek için yetkilerini görev dışı kullanıyor. Ulusal Kanal Muhabiri Ekrem Demir bu tartışmanın perde arkasını araştırdı...

Yerel Seçimlere doğru siyasi partiler aday belirleme çalışmalarına devam ediyor. Aday adaylıkları için başvuruların alındığı bugünlerde adaylıklar da belirlenmiş olacak.



AKP'de Gaziantep'de en fazla aday adaylığı başvurusunun yapıldığı belediye Şehitkamil Belediyesi oldu. 14 aday adaylığı başvurusu yapıldı. Başvurularla birlikte aday adayları arasında.



Aday adayları arasında da kıyasıya bir rekabet başladı. İddialara göre mevcut Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu rakiplerini saf dışı bırakmak yetkilerini hukuksuzca kullanıyor. İddia sahibi aday adayı Gazi Albayrak.



İş yerinin imar affı çerçevesinde yapılandırdığını söyleyen Gazi Albayrak aday adayı olduğu için iş yerini belediye başkanının mühürlediğini iddia etti.



Albayrak'ın iddialarını sormak üzere aradığımız Şehitkamil Belediye Başkanlığı iddiaları kabul etmedi. 1 ay önce şikayet üzerinde söz konusu işletmeye 360 tutanak tutulduğunu ve mühürlemenin adaylıklarla ikgisi olmadığını savundu.



Haber-Kamera: Ekrem Demir

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