AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Twitter hesabından kendi kendini övdüğü görüldü

AKP'li Esenyurt Belediye Başkanı Necmi Kadıoğlu’nun Twitter hesabından kendi kendini övdüğü görüldü



Başka bir hesaptan kendi Twitter hesabından attığı bir tweetin altına yorum yazdığını düşünen Kadıoğlu, kendini kendi hesabından öven bir yorum yazdı.



Kendi hesabından kendine, “Esenyurtumuzun mimarı seninle gurur duyuyoruz” yazan AKP'li Kadıoğlu’nun bu paylaşımına ilişkin görsel de sosyal medyada alay konusu oldu.



Paylaşım birçok kişi tarafından paylaşılırken Kadıoğlu’ndan herhangi bir açıklama gelmedi.



Paylaşım daha sonra silindi.