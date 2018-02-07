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AKP'li Hayati Yazıcı'dan seçim barajı açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Afrin operasyonu, ABD'ye 'YPG davası' hazırlığı, Kılıçdaroğlu'nun Afrin açıklamaları, Türk Tabipleri Birliği (TTB), AKP-MHP ittifakı ve seçim barajına dair açıklamalarda bulundu. Yazıcı, seçim barajına dair "Baraj konusu artık tartışılmıyor" dedi

AKP'li Hayati Yazıcı'dan seçim barajı açıklaması

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, Habertürk'te soruları yanıtladı.

Afrin harekatını değerlendiren Yazıcı, sınır ötesi operasyonların gerekli halde yapıldığını belirtti.

Yazıcı, harekatın Türkiye'nin güvenliği için kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Afrin operasyonuna dair yorumunu değerlendiren AKP Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, "Türk ordusu iş olsun diye operasyon peşinde değil" dedi.

ABD'YE 'YPG DAVASI' HAZIRLIĞI

ABD'ye terör örgütü YPG davasının açılıp açılmayacağına dair konuşan Hayati Yazıcı, çalışmanın olduğunu fakat henüz somutlanmadığını açıkladı.

TTB'YE BİLDİRİ TEPKİSİ

Türk Tabipleri Birliği'nin (TTB) bildirisine tepki gösteren Yazıcı, "Yaşama hakkı yoksa, diğer hakların önemi olmaz. Yanlış algı oluşturan fiiller, fikir özgürlüğü değil. Kurumların isimlerine zarar vermesi çelişki" dedi.

AKP-MHP İTTİFAKI

AKP ile MHP'nin ittifak görüşmeleriyle ilgili konuşan Hayati Yazıcı, ilkeleri aşağı yukarı belirlenmiş durumda olduğunu söyledi. Yazıcı, ittifakın isminin ya Milli Mutabakat ya Cumhur İttifakı olacağını açıkladı.

'İttifak pusulaya yansıyacak mı?' sorusunu cevaplayan AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "Hazine desteğini kesmeyecek düzenleme olacak" diye konuştu.

İttifak ile ilgili çift mühür mü yoksa tek mühür mü olacağına yönelik konunun henüz netleşmediğini kaydeden Yazıcı tek mühür olabileceğinin altını çizdi.

SEÇİM BARAJI

Seçim barajıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Yazıcı "Baraj konusu artık tartışılmıyor" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #hayati yazıcı #seçim barajı #afrin #TTB #chp #kemal kılıçdaroğlu #abd #YPG
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