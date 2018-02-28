Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde yapılacak" dedi

Erken seçim tartışmalarıyla ilgili açıklama yapan AKP Sözcüsü Mahir Ünal, "Herhangi bir şekilde erken seçim düşünmüyoruz. Seçimler kendi tarihlerinde yapılacak" dedi.



Mahir Ünal NTV'de katıldığı programda şunları söyledi:



"Seçim ittifak düzenlemesi alt komisyonda. CHP’nin itirazları var ve Saadet Partisi’ni nerede görüyorsunuz ve yakın zamanda bir görüşme olur mu? ‘Cumhur ittifakı’na girmesini istiyor musunuz?



"Geçtiğimiz günlerde bir görüşme oldu, ben de katıldım. O görüşmede Saadet Partisi tarafından ittifak zemini dile getirilmedi. Sadece uyum yasalarıyla ilgili önerilerde bulundular. Son gelişmelelere bakıldığında ise, CHP'li bir parti meclisi üyesinin açıklamaları da ortada, CHP, Saadet ve İYİ Parti arasında görüşmeler yapılıyor.



(CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlkeler doğrultusunda olacaksa ben olumlu bakıyorum” sözleri) Hangi ittifak ilkeler doğrultusunda olmaz ki. Bu 'Biz ittfak yapacağız ve bunu bir takım güzel sözlerle süslememiz gerek' anlamı taşıyor. Utanacak, sıkılacak bir iş yapmıyorsunuz, ittifakınızı yapabilirsiniz."



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