AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu. Külünk, Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık ömrünün çok uzun olmadığını söyleyerek, "Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum" dedi

AKP İstanbul Milletvekili Metin Külünk, CNN Türk'te katıldığı programda konuştu.



Külünk, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili bir iddiada bulundu.



AKP'li vekil Külünk, CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yeri için bir ismin hazırlandığını öne sürdü.



Külünk şunları söyledi:



"CHP'nin tabanını tepe yönetiminde ayırıyorum. CHP'nin tabanı vatancıdır, devletçidir. Devletin bekası sözkonusu olduğu zaman tereddütsüz farklılıkları bırakarak 'ben de onunla bir arada olabilirim' der; ama tepe yönetimi bir proje yönetimidir. CHP'nin başındaki şahsın da genel başkanlık ömrü çok uzun değildir. Yerine birini hazırlıyorlar. Kim olduğunu da biliyorum. İstanbul il kongresi de Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonrasına hazırlıktır".



ulusal.com.tr