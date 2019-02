AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Kurtulmuş, yeni askerlik sistemi ve seçimlere dair konuştu. Kurtulmuş, "Esas mesele uzman olmaya geçmek. Profesyonel tabirini doğru bulmuyoruz. Yeri geldiği zaman bu millet, 81 milyon ordu disipliniyle vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet. Terörle mücadeledeki başarımızın arkasındaki temel meselelerden biri de bu, uzman askerler. Bunun için TSK ve MSB gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yapacaktır" dedi

"Türkiye'nin terörle burun buruna mücadele ettiği bir terör meselesi var. DEAŞ, PKK, PYD var. Bu mücadelede Millet İttifakı'nın içinde yer alan partilere 'Siz Türkiye'nin bekasına karşı mücadele ediyorsunuz' demiyoruz. Uluslararası alanda bazı kuruluşların Türkiye'yi köşeye sıkıştırma meselesi Türkiye'nin temel meselesidir. Keşke muhalefet temel meselelerde duruş sergileseydi. Zaman zaman hakikaten anlamakta güçlük çektiğimiz bir noktaya geliyorlar. 27 Nisan 2017 muhtırası aynen 12 Mart gibi bir muhtıradır. 7 Şubat MİT operasyonu, 17-25 Aralık, Gezi Parkı eylemleri. 15 Temmuz çok görünür olduğu için ortaya çıktı. Hepsi aynıdır. Bunların hepsinde hükümeti alaşağı etmek vardır.Koskoca ana muhalefet ve muhalefet partileri milli meselelerde ortak duruş sergilemiyorsa burada bir problem var demektir. Cumhur İttifakı'nı oluşturan ortak bir duruş vardır. Keşke muhalefet beceriyi ortaya koysaydı da, keşke Türkiye beka meselesini başka bir zeminde konuşsun. Terörle hareket eden bir siyasi partiyle örtüyü ortadan kaldırırsanız...AK Parti bütün teşkilatlarına teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın, bizlerin anlattığı konulara sahip çıkarak verilen kararlara uydular, gerçekten olgun bir süreç geçirdik. Dolayısıyla Cumhur İttifakı'nın oluşmasında çok şükür problemsiz bir şekilde buraya gelindi. Şimdi esas bundan sonraki meselesidir. Çıta toplamdan daha fazla oy alabilmektir. Esas mesele, ittifakın temel gayelerinden birisi de her ilçede, her ilde karşı taraftaki ittifakın adayını yenmektir. Bunun için de AK Parti ve MHP teşkilatları hassasiyetle bu süreci yöneteceklerini düşünüyorum.Tunç Soyer meselesi hele hele bizim neslimiz gibi 13 Eylül'ün bütün kirini, pasını görmüş nesiller için bir kere çok kolay anlatılabilir, kabul edilebilir bir şey değil. Tabii ki sayın Soyer babasının yaptıklarından sorumlu değildir. Herkesin sorumluluğu tek başınadır. Ama sonuçta seçmenle ilişki kuracağınız bir zemine giriyorsunuz. Bunun en azından 12 Eylül açısından gözden geçirilmesi gerekirdi. İnsanların aklına ister istemez Nurettin Soyer'e gidiyor. Sadece rahmetli Türkeş ve Ülkücü kuruluşlar davası değil, devrimciler, İslamcılar olmak üzere geniş kitlelerin acıları. Hele hele okyanus ötesi olduğu zaman insanlar 12 Eylül-15 Temmuz bağlantısını kuruyor. O karanlık dönemler akıllara geliyor.AK Parti darbecilere selam bile vermemiş, onların yanından bile geçmemiştir. CHP'nin 28 Şubat'taki, 27 Nisan'daki tavırlarını hatırlıyoruz. Bütün bunların üstüne Soyer soyadı gelince insanlar haklı olarak 'ne oluyor' dediler ve o günleri hatırladılar.Sayın Binali Yıldırım'ın siyasi tecrübesi ortada. Vermiş olduğu karar yerinde bir karardır. Kampanyasını rahatlatan bir karar, lüzumsuz bir tartışmayı ortadan kaldıran bir karardır. Bu kararı istişarelerle alındığını zannediyorum. AK Parti grubundan birisi Meclis Başkanı olacaktır. Biz kendi şahsımızla ilgili hiçbir hesabın içerisinde olmadık.Ekonomi bir tek göstergeyle ölçülmez. Bütün göstergeleri ortaya koyarsanız. Türkiye ekonomisinin yapısal olarak bu sorunun altından kalkacağını düşündüğümüzü hep söyledik. Tamamen manipülasyonların sonucu ortaya çıkmış bir tablo var. Mühim olan bu süreçte tezgahı dağıtmamak. Fabrikaların kapanmaması, KOBİ'lerin kapanmaması lazımdır. Bu dengeyi sağladık ve tezgahın dağılmaması için önemli adımlar attık. Türkiye makul ve mutedil bir seviyede gelişecek. Bunu da daralma olarak söylemiyorum. İnşallah 2019'da tüm sorunlar geride kalacak ve çıkış sürecine gireceğimizi görüyorum.Türkiye ekonomisi hiçbir zaman reel şartları çerçevesinde bunu hak etmiyor. Mühim olan üretimdir. Bizim yerli ve milli üretimimizi gerçekleştirmemizdir. Böyle dönemlerden istifade etmek isteyenlere karşı dikkatliyiz. Cumhurbaşkanımızın uyarısı yerindedir. Yapılan denetimler sahayı, pazarı rahatlatacaktır diye düşünüyorum.Dünyada ekonomik anlamda krizler dönemi çoktan başladı. Bölgeler arasındaki dengesizlik, kapitalizmin kendi bünyesinden kaynaklanan dengesizlik, küreselleşmenin getirdiği dengesizlik, finans krizi vs. Bundan sonra da krizleri görme ihtimalimiz kuvvetle muhtemel. Bir korku olsun diye söylemiyorum ama zaten ortaya çıkmış bir ekonomik savaş var. Bu yeni dönemde iki tür savaş ortaya çıktı. Birisi vekalet savaşı, terör örgütü üzerinden hakimiyet elde etmesi. Suriye'de, Irak'ta bunu gördük. Bir de ticaret savaşları. Hani liberal dünya sistemindeydik. Hani altın çağı yaşıyorduk. Aslında güçlenenin daha güçlenmek için gümrük duvarlarını ördüğünü gördük. Küresel ekonomik dengeler bakımdan çok rahat bir döneme gitmiyoruz.Bizim çok iyi yetişmiş bir iş gücümüz var. Dördüncü sanayi devriminde biz dünyada küresel ölçüde rekabet edecek bir ülke olabiliriz. Zaten birilerinin, elin oğlunun Türkiye'den rahatsız olma sebebi bu. Kendi tankını yapan, milli imkanlarıyla üreten Türkiye istenmiyor. Biz insansız hava aracı yaptık diye seviniyoruz ama kimileri de karalar bağlıyor. Türkiye kendi yazılımını gerçekleştirdi. Ürettiği teknolojik ürünleri uluslararası pazarlarda satacak noktaya geldi. Allah'ın izniyle Türkiye'nin önü açıktır.Uzunca bir süredir Milli Savunma Bakanlığı çalışıyor. Bunu kamuoyuyla paylaşacaktır. Biz bir asker milletiz, ordu milletiz, eyvallah, bütün gençlerimiz süresi kısıtlı da olsa asker olmaları isteniyor. Esas mesele uzman olmaya geçmek. Profesyonel tabirini doğru bulmuyoruz. Yeri geldiği zaman bu millet, 81 milyon ordu disipliniyle vatan savunmasını gerçekleştiren bir millet. Terörle mücadeledeki başarımızın arkasındaki temel meselelerden biri de bu, uzman askerler. Bunun için TSK ve MSB gerekli düzenlemeleri en kısa sürede yapacaktır.Suriye halkı kimi istiyorsa onu bundan sonraki süreçlerde işbaşına getirir. Bizim yapmamız gereken demokratik sürecin önünü açmak. Burada terör örgütlerinin önünü kesmek meselesi önemli. Türkiye hem Suriye'nin toprak bütünlüğünü, Türkiye içerisinde 4,5 milyon Suriyeli var. Bunların güvenlikli bölgelere gitmesi gerekir. Bundan sonra orada teröre zemin hazırlayacak hiçbir askeri, siyasi yapılanma olmamasıdır. Bu Türkiye için hayat memat meselesidir. Türkiye'nin uluslararası camiaya barışçıl bir mekanizma sunmak gayretindedir. Ama kusura bakmayın biz mahallenin enayisi değiliz."