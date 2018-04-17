AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, erken seçime dair bir mesaj yayınladı. Tayyar, mesajında, "Seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasının önünde 'süre' engeli yok. 16 Nisan referandumunda '1 yıllık süre' şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek." ifadelerini kullandı. Tayyar, "Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki '2019' vurgusu, Bahçeli'ye cevap değildir. Nihai karar, partimizin yetkili kurullarındaki değerlendirmeler ve cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir. Haydi hayırlısı..." diye yazdı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin erken seçim çağrısı sonrası AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.



Tayyar'ın açıklamasına göre, seçim sisteminde yapılan değişikliklerin ilk seçimde uygulanmasının önünde 'süre' engeli yok.



AKP'li vekilin mesajında, "16 Nisan referandumunda '1 yıllık süre' şartı, sadece bu seçime özgü olarak askıya alınmıştı. Dolayısıyla ittifak dahil seçim sistemindeki değişiklikler, erken seçimde uygulanabilecek." ifadeleri yer aldı.



Tayyar, "Cumhurbaşkanımızın grup konuşmasındaki '2019' vurgusu, Bahçeli'ye cevap değildir. Nihai karar, partimizin yetkili kurullarındaki değerlendirmeler ve cumhurbaşkanımızın MHP lideriyle yapacağı görüşmeden sonra netleşir. Haydi hayırlısı..." diye yazdı.



Bahçeli, erken seçim için 26 Ağustos tarihini telaffuz etmişti.



ulusal.com.tr



