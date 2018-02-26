AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, TBMM Başkanlık Divanının milletvekillerinde yardım yapılacak implant sayısının 6'dan 12'ye çıkarılmasına yönelik karara tepki gösterdi. Şamil Tayyar, "Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı

AKP Gaziantep Milletvekili Şamil Tayyar, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlık Divanının aldığı 'implant' kararına tepki gösterdi.



Tayyar, milletvekillerinde yardım yapılacak implant sayısının 6'dan 12'ye çıkarıldığını belirtti.



AKP'li vekil Tayyar, "Kaç vekil 6'dan fazla implant taktırır?" diye sordu.



Şamil Tayyar'ın tepkisi şu şekilde:



"2/3 vekilin özel sorununa aklınca çözüm üretirken tüm vekilleri tepkilerin odağına yerleştiren TBMM Başkanlık Divanının bu kararını asla tasvip etmiyorum.



Yazıklar olsun."



ulusal.com.tr



