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AKP'li Selçuk Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeli

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, katıldığı televizyon programında Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile görüşmeye dair "Eğer Esad bizim politikalarımıza yaklamışsa, bizim politikalarımıza gelmişse bu noktada bize mesajlar veriyorsa bu mesajların da Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet geleneği içerisinde ortak akılla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi. Özdağ, Suriye krizi başlamadan önce Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlatmıştı

AKP'li Selçuk Özdağ: Esad'la görüşme değerlendirilmeli

AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Habertürk TV’de Didem Arslan’ın sunduğu Türkiye’nin Nabzı programında konuk oldu.

Programda, İran ve Irak ile çok ciddi diyalog halinde olmalarını gerektiğini belirten Özdağ, bu ülkelerinde toprak bütünlüğüne çok ciddi şekilde riayet etmeleri gerektiğini vurguladı.

'Suriye, Suriyelilerindir' mesajını vermelerinin gerektiğinin altını çizen Özdağ, "Aynı şekilde Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bir an önce demokrasiyle tanışmanlarını, Rusya'nın buradan gitmesini, İran'ın Irak'ın ABD'nin buradan giderek Suriye, Suriyelilerindir mesajını vermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

ESAD İLE GÖRÜŞME

Didem Arslan, Özdağ'a, "Şam yönetimi ile konuşulması gerektiğini düşüyor musunuz?" sorusunu yöneltti.

AKP'li vekil Özdağ, şu yanıtı verdi:

"Şahsi kanaatimi söylüyorum. AK Parti'nin politikalarında Esad'sız bir Suriye var ama dış politika esneklik istiyor. Eğer Esad bizim politikalarımıza yaklamışsa, bizim politikalarımıza gelmişse bu noktada bize mesajlar veriyorsa bu mesajların da Türkiye Cumhuriyeti devletinin devlet geleneği içerisinde ortak akılla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum."

ULUSAL KANAL'A ANLATMIŞTI

Özdağ, Suriye krizi başlamadan önce Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlatmıştı. Özdağ, Esad'ın "Amerika Irak'ı işgal etti. Sıra bende. Sonra Türkiye ve İran'da..." dediğini söylemişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #esad #selçuk özdağ #AKP
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Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Suriye krizi başlamadan önce Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı. Özdağ, Esad'ın "Amerika Irak'ı işgal etti. Sıra bende. Sonra Türkiye ve İran'da..." dediğini söyledi. AKP'li vekil, emperyalistlerin bölücü projelerine karşı bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu da vurguladı
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