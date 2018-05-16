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AKP'li vekil: Demirtaş bence de tahliye edilmeli

AKP İstanbul Milletvekili Aziz Babuşcu, 'Cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş bence de cezaevinden çıksın' dedi

AKP'li vekil: Demirtaş bence de tahliye edilmeli

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'den gelen Demirtaş'ın tahliye edilmesine yönelik çağrılara bir yenisi de AKP'den eklendi. CNN Türk'te konuk olduğu Ne Oluyor programında konuşan AKP'li Babuşcu, HDP'nin cumhurbaşkanı adayının tahliye edilmesi gerektiğini söyledi.

Babuşcu, şunları söyledi:

"Demirtaş bence de cezaevinden çıksın. Sonuç itibarıyla bir seçime giderken, Cumhurbaşkanı adayı bir siyaset liderinin cezaevinde olmasını tercih etmem. Ama sonuç itibarıyla, bir yargı ve hukuk mekanizması işlemesi ve onun bir karar vermesi gerekir. Sonuçta buna karar verecek olan bizler değiliz."

(Aydınlık)

Etiketler; #demirtaş #tahliye #aziz babuşçu #AKP #hdp
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