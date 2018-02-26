AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, hakkında yazılar yayımlanan yerel haber sitesi Samsun Etik Haber’in kapatılması için dava açtı. Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği, siteye erişimin tamamen engellenmesine karar verdi

www.samsunetikhaber.com internet haber sitesinde Tarık Menteşoğlu imzasıyla “Adana FETÖ’cü Fuat Köktaş diye inledi” başlıklı bir yazı yayımlandı. Yazı üzerine AKP Samsun Milletvekili Fuat Köktaş’ın avukatları 22 Şubat’ta şikayet dilekçesi verdi. Dilekçede yazının Köktaş’ı karalamaya yönelik olduğu, kişilik haklarını ihlal ettiği öne sürüldü. Köktaş’la ilgili sitede daha önce de yazı yayımlandığı belirtilen dilekçede, yazıya erişimin engellenmesinin yeterli olmayacağı gerekçesiyle sitenin kapatılması talep edildi.



1 GÜNDE KAPATMA KARARI



Talebi değerlendiren Samsun 1. Sulh Ceza Hakimliği, ertesi gün kararını açıkladı.



Kararda 16 Kasım 2017, 22 Aralık 2017, 23 Kasım 2017 ve 15 Ocak 2018 tarihlerinde Köktaş hakkındaki farklı yazılara erişimi engelleme kararları verildiği belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:



“Kararlara rağmen talep edenin kişilik haklarını ihlal niteliğinde olan yayın içeriklerinin yayınlanmaya devam edildiği, bu nedenle haberin erişimin engellenmesi yoluyla artık talep edenin kişilik haklarının ihlal edilmesinin engellenemeyeceği kanaatine varıldığından talep eden vekilinin talebinin kabulü ile “www.samsunetikhaber.com” isimli internet sitesindeki tüm yayınların erişimin engellenmesine ilişkin karar verilmiştir.”



Aydınlık'tan Irmak Mete'nin haberine göre, Sitenin Genel Koordinatörü Sezer Sezer ve Genel Yayın Yönetmeni Berat Gonca karara itiraz etti. Dilekçede “Adana FETÖ’cü Fuat Köktaş diye inledi” başlıklı yazının ulusal yayın yapan haber sitelerinde yayımlanan ve AKP’nin Adana Yüreğir İlçe Kongresi’nde çekilen video üzerine yazıldığı belirtildi. Dilekçede “Köşe yazarımız Köktaş hakkında iddia edildiği şekilde itham değil aksine savunma yaparak ‘vekilime FETÖ’cü diyemezsiniz’ ifadeleri ile savunmuştur” denildi.



‘ELEŞTİRİYE TAHAMMÜLÜ OLMALI’



Dilekçede şunlar kaydedildi:



“Son zamanlarda Fuat Köktaş hakkında habercilik kuralları çerçevesinde ulaşan bilgi ve belgeler haberleştirilmeye ve bazı köşe yazarlarımız tarafından da yorumlanmaya başlanmıştır. Bahse konu AK Parti Milletvekili ve işadamı Fuat Köktaş hakkında özellikle haberlerimiz ile yorumlara nedeni belli olmayan şekilde tepkiler geldiği gibi bazı haberler ile köşe yazılarımıza da yayım yasağı kararı getirilmiştir.”



Siyasetçilerin eleştiriye tahammülü olması gerektiği vurgulanan dilekçede “Hakkında herhangi bir haber ve yorum yapılmasına kanun uygulayıcılar eli ile engel koyması Anayasa ve Basın kanunlarına aykırıdır” denildi.



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