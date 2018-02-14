Adalet ve Kalkınma Partisi Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Suriye krizi başlamadan önce Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı. Özdağ, Esad'ın "Amerika Irak'ı işgal etti. Sıra bende. Sonra Türkiye ve İran'da..." dediğini söyledi. AKP'li vekil, emperyalistlerin bölücü projelerine karşı bölgesel işbirliğinin önemli olduğunu da vurguladı

Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarına ilişkin konuştu. Bölgesel işbirliğinin önemine dikkat çekti.



AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Suriye krizi başlamadan önce Cumhurbaşkanı Beşar Esad ile yaptıkları görüşmenin ayrıntılarını Ulusal Kanal'a anlattı.



Selçuk Özdağ, görüşmenin yapıldığı tarihlerde Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürütüyordu.



AKP'li Özdağ, emperyalistlerin bölücü projelerine karşı bölgesel işbirliğinin önemini vurguladı.



Türkiye'nin büyümemesi için operasyonlar yapıldığını söyleyen Özdağ, "Erdoğan yerinde Perinçek olsaydı da aynı operasyonlar olurdu" dedi.



HABER: GÜRKAN DEMİR

KAMERA: HALİT YAĞCI

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