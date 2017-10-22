Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında konuşan AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifa edeceğini açıkladı. Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya ise, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.
AKP'Lİ VEKİL GÜN VERDİ: SALI GÜNÜ İSTİFASINI VERECEK
Habertürk'te katıldığı bir programda önemli açıklamalarda bulunan Deligöz, "Melih Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum."dedi.
Melih Gökçek'in AKP'li olduğunu dile getiren Orhan Deligöz, "AK Parti'nin rakipleriyle özellikle de CHP ile en iyi mücadele eden AK Partili belediye başkanıydı. Ancak Cumhurbaşkanımızın öngördüğü metal yorgunluğu kabul etmeliyiz. Bu bir bayrak yarışıdır" şeklinde konuştu.
BEYAZ TV'DEN FLAŞ İDDİA
Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.
'HEPSİNE GÜLÜP GEÇİYOR'
Sarıkaya, "10 gündür Melih Gökçek hiçbir yere çıkmıyor. 10 gündür Melih Gökçek'le ilgili CHP'li dediler, CHP'ye geçiyor dediler. Meral Akşener'e geçiyor dediler, 10 gündür... Dün kendisiyle telefonda konuştum, hepsine gülüp geçiyor. Önümüzdeki günlerde Melih Gökçek de tabii istifasını verecek sevgili seyirciler, direndiği yok" dedi.
ulusal.com.tr
AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz canlı yayında "Gökçek'in önümüzdeki salı günü istifasını vereceğini biliyorum. Bunu da kamuoyunu söylüyorum" dedi. Öte yandan Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya da "Gökçek önümüzdeki günlerde istifasını verecek" şeklinde bir açıklama yapmıştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek hakkında konuşan AKP Erzurum Milletvekili Orhan Deligöz, istifa edeceğini açıkladı. Beyaz TV ekranlarında program yapan Tahir Sarıkaya ise, Melih Gökçek'in direnmediğini, önümüzdeki günlerde istifasını vereceğini söyledi.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.