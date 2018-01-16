banner965
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Afrin'de siviller küçük gruplar halinde göçe başladı
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Erdoğan, Stoltenberg ile Suriye'yi görüştü
Pentagon'dan Afrin açıklaması
Pentagon'dan Afrin açıklaması
ABD'den Barzani'ye destek telefonu
ABD'den Barzani'ye destek telefonu

AKP-MHP ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu!

AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmesi perşembe günü yapılacak.

AKP-MHP ittifak görüşmesinin tarihi belli oldu!

AKP-MHP İttifak Komisyonu, ilk toplantısı parşembe günü yapılacak. Komisyon TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop'un başkanlığında, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'dan oluşuyor. MHP adına görüşmeleri yürütecek ekibin ise MHP Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Parsak, Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı ve İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu'dan oluşuyor.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayacaklarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekleyeceklerini belirtmiş ve "cumhur ittifakı" önermişti. Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da partisinin grup toplantısında bu çağrıya yanıt vermiş ve bu ittifakın "milli ve yerli bir ittifak" olacağını kaydetmişti.

Erdoğan, MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne davet etmiş ve ittifak üzerine bir görüşme gerçekleştirmişti.Görüşmede, iki partinin temsilcilerinden oluşacak bir komisyonun ittifak konusunda çalışması kararı alınmıştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mhp #ittifak görüşmesi
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Taşeronda yeni gelişme
Sonraki Haber
Van'da eğitime kar engeli
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.