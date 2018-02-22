AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, AKP-MHP ittifakının hala yüzde 50 artı 1'i bulamadığını söyledi. AKP'nin kamuoyu önünde İYİ Parti'ye karşı eleştiriler yapmadığına dikkat çeken Kulat, bu nedenle iki parti arasında ittifak diyaloğunun kurabileceğini belirtti

AKP-MHP ittifakının yetersiz kaldığını söyledi. Türkiye'nin Amerikan sistemine evrildiğini belirtti.



AKP'ye yakınlığıyla bilinen MAK Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Kulat, ittifaklar sürecine ilişkin Ulusal Kanal'da çarpıcı açıklamalar yaptı.



AKP ile MHP'nin oluşturduğu "Cumhur ittifakının" yüzde 50 artı 1'i bulamadığını söyleyen Kulat, AKP'nin İYİ Parti ile ittifak diyaloğu kurabileceğini ifade etti.



Cumhurbaşkanlığının sık sık anketler yaptırttığı MAK Şirketinin Başkanı Kulat, kendi yaptıkları ankete göre partilerin son oy oranlarını da açıkladı.



Başkanlık sitemiyle birlikte gündeme gelen ittifaklarla iki partili sistemin oluştuğunu ifade eden Kulat, bunun Amerikan sistemi olduğunu kaydetti.



ulusal.com.tr