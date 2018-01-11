AKP-MHP ittifakı, iki partinin tabanında da rahatsızlık yarattı. AKP lideri Tayyip Erdoğan'ın “İttifakı tabana iyi anlatmamız lazım” sözleri dikkat çekti. Bahçeli'nin açıklamaları da MHP'li bazı isimler için de kırılma noktası oldu. Mart ayında yapılacak kurultayı hatırlatan MHP çevreleri kurultay öncesi ya da sonrasında istifaların gelebileceği görüşünde

Erdoğan çekincesini ifade etti. Bahçeli'nin açıklamaları parti içinde büyük tepki topladı.



MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının ardından siyasetin gündemi değişti. Siyasette AKP ile MHP arasındaki ittifak görüşmeleri konuşulmaya başlandı. Ancak ittifak, iki partinin tabanında da tepkilere neden oldu. AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın milletvekillerine yaptığı açıklama dikkat çekti. AKP tabanında ittifakın kabul göremeyebileceği mesajını verdi Erdoğan.



Bahçeli'nin Erdoğan'a desteği, MHP içinde de tepkilere neden oldu. Ulusal Kanal'ın ulaştığı bilgilere göre, Bahçeli'nin sözleri, MHP'de bazı isimler için kırılma noktası olacak. MHP çevrelerine göre Bahçeli'nin Cumhurbaşkanlığı adaylığı için Erdoğan'ı seçmesi kesinlikle yanlış. MHP'li yöneticiler, seçilemese bile önemli bir ülkücünün aday olarak onure edilebileceğini ifade ettiler.



MHP'nin 18 Mart'ta yapılacak kurultayına da dikkat çeken ülkücüler, bazı önemli MHP'li isimlerin kurultay öncesinde ya da hemen ardından MHP ile yollarını ayıracağını belirtti.



Bu açıklamanın sadece Erdoğan'ı memnun ettiğinin altını çizen ülkücü hareketin önemli isimleri, bir destek verilecekse bunun ikinci turda yapılmasının daha uygun olacağı görüşünde.



Peki AKP ile MHP arasındaki ittifak süreci nasıl işleyecek?



AKP Sözcüsü Mahir Ünal ittifak için uyum yasalarına işaret etti.



ulusal.com.tr