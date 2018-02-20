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AKP, MHP ve Vatan Partisi'nden ABD'ye tepki

Grup toplantılarının gündeminde terör, güvenlik ve dış politikadaki gelişmeler vardı. AKP, önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılacağını açıklarken MHP, ABD'ye rağmen PYD'nin ezileceğini vurguladı. Vatan Partisi de Suriye Ordusu'nun Afrin'e yönelmesinin Ankara Şam hattında yeni bir diyalog kapısı açacağını savundu.

AKP, MHP ve Vatan Partisi'nden ABD'ye tepki

Siyasetin gündeminde terör, güvenlik ve dış politika gelinen nokta vardı.

AKP Genel Başkan Tayyip Erdoğan, önümüzdeki günlerde Afrin şehir merkezinin kuşatılacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hedefinde terör örgütü PKK/PYD'ye destek veren Amerika da vardı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Amerika'ya tepkiliydi. Washington'un Ankara'ya verdiği sözleri tutmamaya devam etmesi durumunda ilişkilerin düzelmeyeceğini belirten Bahçeli, Amerika'nın Suriye’deki ajandasına dikkat çekti.  

Vatan Partisi Genel Sekreteri Nusret Senem de Suriye Ordusu'nun Afrin'e yönelmesini değerlendirdi. Senem, bu durumun Ankara Şam hattında yeni bir diyalog kanalı açacağını belirtti.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeminde ise FETÖ'nün medya yapılanmasında oldukları gerekçesiyle  ceza alan isimler vardı.

 

ulusal.com.tr

Etiketler; #AKP #mhp #vatan partisi
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