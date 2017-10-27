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AKP MKYK toplantısı başladı

AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı

AKP MKYK toplantısı başladı
AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu, Cumhurbaşkanı ve Genel Başkan Erdoğan başkanlığında toplandı



AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.



AKP Genel Merkezi'ndeki toplantı, saat 16.20'de başladı.

Kaynak: AA
Etiketler; #MKYK #AKP #akp mkyk #erdoğan
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