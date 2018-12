AKP Sözcüsü Ömer Çelik Rize Emniyet Müdür'nün şehit edilmesiyle ilgili açıklamada bulundu. Yaralı diğer iki polis memurunun ameliyatta olduğu belirten Çelik polislerin durumlarının iyi olduğunu açıkladı

Ömer Çelik'in açıklamasından satır başları şöyle;

MKYK toplantısında iç ve dış politikaya ek olarak sosyal konular ele alındı. Sayın Cumhurbaşkanımız yerel seçimlere dönük geniş değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanımız önümüzdeki aylarda yapılması gerekenlerle ilgili çeşitli konulara değindi.



Rize Emniyet Müdürü'nün saldırıya uğraması

Ömer Çelik, şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin ailesine taziye dileklerini iletti.

"Emniyet camiamıza, güvenlik güçlerimize, muhterem ailesine ve eşine başsağlığı ve taziyelerimizi arz ediyoruz. Allah rahmet eylesin, mekânı cennet olsun. Olayı gerçekleştiren kişi gözaltında. O kişinin sorgulanmasıyla gerçekler ortaya çıkacaktır. MKYK toplantısında iç ve dış gelişmeler değerlendirildi. Sayın Cumhurbaşkanımız ayrıntılı bir şekilde yerel seçimlere dönük değerlendirme yaptı. Teşkilatlarımızın gözden geçirilmesiyle ilgili kendilerinin uyarıları oldu. İlgili birim başkanı arkadaşlarımız notlarını aldılar. Arkasından iç ve dış gelişmeler ele alındı. Arkasından sosyal gelişmelerle ilgili sunumlar yapıldı" dedi.



Fatih Portakal'a tepki

FOX Tv Sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde kullandığı ifadeleri kendisine sorulan Çelik, "Toplumsal taleple vandalizmi birbirinden ayırmak lazım. CHP'li Başkan yardımcısı ve bahsettiğiniz sunucunun sözleri dikkat çekicidir. Bu kadar yer yakılıyor, yıkılıyor. Bu şahısların bu şekilde aslında teskin edici rol oynaması gereken siyasilerin, medya mensupların tam tersine tahrik edici bir yönde olması manidar. Acaba kendi yayın kuruluşlarının vandalizmle karşı karşıya kalmasını mı istiyorlar. Bu sorumsuzluk karşısında haklı tepkiler var. AK Parti yakın bir şekilde takip ediliyor. Vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Bu şahıs daha önce 'Başbakan gitsin onun yerine Genelkurmay Başkanı gelsin' demişti. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyoruz kınıyoruz" ifadesini kullandı.



Kılıçdaroğlu'na tepki

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını Türkiye'yi yönetmek gibi bir kaygısı olmayan genel başkanın sözleri olarak görüyorum.



Fransa'daki eylemler

Toplumsal taleple vandallığı ayırmak lazım. Bazı medya kuruluşları çok kolay sokağa çağırıyorlar. Her ne olursa olsun vandalizm ile demokrasi bir arada yaşamaz. Ortada çok karmaşık bir durum var. Başka bir şeye dönüştürmeye çalışıyorlar. Mevcut hükümetin hedef alındığından bahsediliyor. Bu çağrıları masum çağrılar olarak görmüyor ve güçlü bir şekilde kınıyoruz.



Erdoğan- Bahçeli görüşmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Bahçeli, yarın 16.00'da bir araya gelecek. Cumhur İttifakı'nın her yerde güçlü bir şekilde başarılı olması için mutabakat arayışları sürüyor.



Kılıçdaroğlu'nun "CHP'li belediyelerde asgari ücret 2 bin TL olacak" açıklaması...

Onun vadettiği şeyi bizim belediyelerimiz zaten uyguluyor. Kılıçdaroğlu'nun söylediği rakam merkezi bütçeden karşılanıyor zaten.



Suudi Arabistan'a Kaşıkçı tepkisi

Suudi Arabistan şeffaf bir soruşturmadan uzak. Sorumlular ortaya çıkmalı. Suudi Arabistan, Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bugüne kadar iş birliği yapmadı. Olayın üstünün örtülmesine izin vermeyeceğiz. Başsavcıları buraya iş birliği için değil elimizde ne olduğunu öğrenmek için gelmişti.



ABD'ye YPG tepkisi

ABD'nin YPG'ye silah vermesi terör unsurlarını desteklemek anlamına gelir.



MİT Başkanı Fidan'ın ABD Kongresi'nde sunum yaptığı haberleri

Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna resmi bir sunum söz konusu değildir.