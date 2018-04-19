AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı'nın 100 bin imza ile ilgili açıklamasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı Cumhurbaşkanlığı adaylığı için gerekli 100 bin imzanın nasıl toplanacağına ilişkin açıklama yaptı. Yazıcı'nın açıklamasına göre vatandaşlar aday göstermek istedikleri kişi için kimlikleri ile birlikte İlçe Seçim Kurullarına giderek imza atacaklar. Yazıcı'nın bu açıklamasına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan'dan tepki geldi.



Reyhan Aydınlık.com.tr'ye yaptığı açıklamada, bu yöntemin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, doğrusunun adayların vatandaşlar içinde yaptığı çalışma sonucu topladığı imzalarla Yüksek Seçim Kurulu'na başvurması olduğunu söyledi. Reyhan, 'Ne yaparsanız yapın, Doğu Perinçek'in adaylığını engelleyemeyeceksiniz' dedi.



BU AÇIKLAMA KANUNA AYKIRIDIR

Reyhan açıklamanın neden kanuna aykırı olduğunu bu sözlerle anlattı: "Bu açıklama bir kaç yönden kanuna aykırıdır. Birincisi 100 bin seçmenin kısıtlı bir sürede seçim kurullarına yönlendirmek ve o işlemlerin sağlıklı bir şekilde yapılabileceğini düşünmek hayatın doğal akışına aykırıdır. Doğrusu, aday olmak isteyen kişinin seçmenler üzerinde çalışma yapıp, yeterli sayıda dilekçeyi toplayıp Yüksek Seçim Kurulu'na teslim etmesi kanuna uygun olandır. Bu Anayasa'nın dilekçe hakkı kapsamındadır. İkincisi bir kişinin yalnızca bir adaya imza verebilmesi Anayasa'ya aykırıdır. Bir kişi birden fazla Cumhurbaşkanı adayı isteyebilir. Yarışmanın daha demokratik olması açısından onların yarışmasını isteyebilir. Bu yönden de Anayasa'ya aykırıdır. Doğrusu az önce de ifade ettiğim gibi adayın kendisini destekleyen 100 bin kişinin ıslak imzalı, TC kimlik numaralı, adresli yani dilekçe kanununa göre düzenlenmiş dilekçeleri seçmenlerden toplayarak seçim takvimi içerisinde götürerek seçim kuruluna teslim etmesidir. "



ANAYASAYA BAŞVURACAĞIZ

Yöntemin değişmesi için yoğun bir kamuoyu baskısı yapacaklarını belirten Reyhan, kanunlaşması halinde ise Anayasa Mahkemesi'ne başvuracaklarını belirtti. Reyhan, "Biz bunun değişmesi için girişimlere başlıyoruz. Bu konuda yoğun bir kamuoyu baskısı yaratacağız. Yasalaşması durumunda ise açıkça Anayasa'ya aykırırlıklar barındıran bu kanunu Anayasa Mahkemesi'ne taşıyacağız. Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayı Doğu Perinçek adına bir bireysel başvuru yapacağız. Anayasa Mahkemesi'nin de bu kadar açık bir ihlilai iptal edeceğine eminiz. Anayasa Mahkemesi'ne güveniyoruz."



'100 BİNİN ÜZERİNDE SEÇMENİ SEÇİM KURULUNA GÖTÜRECEĞİZ'

Ne yaparlarsa yapsınlar biz vatandaşımıza güveniyoruz. Açıklanan seçim takvimi içerisinde vatandaşlarımızı yönlendireceğiz. Gerekirse 100 bin değil daha fazla vatandaşı belirlenen tarih içinde İlçe Seçim Kurullarına götüreceğiz. Biz milletimizin kendi hukukuna demokrasisine güvendiğini biliyoruz. Böyle bir oldu bittiye ve engele karşı vatandaşımız sağduyuludur. Yapacağımız çağrı sonucunda 100 binin çok üzerinde vatandaşın seçim kurullarına giderek imza vereceğini biliyoruz. Biz zaten gerekli yüz bin imzanın yarısından fazlasını toplamış durumdayız. Zaten o vatandaşlarımızı yönlendireceğiz. Ne yaparlarsa yapsınlar 100 bin seçmeni bir şekilde İlçe Seçim Kurullarına taşıyacağız.