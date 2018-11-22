AKP'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak.

AKP'nin 2019 Mahalli İdareler Seçimi aday tanıtım toplantısı, 24 Kasım Cumartesi saat 14.00'te İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek.



2019 Mahalli İdareler Seçimi için aday belirleme çalışmalarını sürdüren AKP'de adaylığı netleşen isimler açıklanıyor. AKP'den yapılan açıklamada, aday tanıtım toplantısının 24 Kasım Cumartesi İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirileceği belirtildi.



AKP Sözcüsü Ömer Çelik, dün yaptığı açıklamada cumartesi günü Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir tanıtım toplantısı düzenleneceğini, burada Ankara, İstanbul, İzmir dahil olmak üzere yaklaşık 40 seçim bölgesindeki adayların ilan edileceğini belirtmişti.