banner999
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
Putin: Çok kutuplu dünya düzenine katkı sağlar
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
'Kaşıkçı cinayetinin kayıtlarını dinledik'
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Afganistan'da FETÖ okuluna baskın
Müzik derslerinde yeni dönem başladı
Müzik derslerinde yeni dönem başladı

'AKP'nin Ankara adayı kesinleşti'

Habertürk TV'de canlı yayında konuşan Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'nin adının kesinleştiğini söyledi.

'AKP'nin Ankara adayı kesinleşti'

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olarak belirlendiği iddia etti.

Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.

Muharrem Sarıkaya ayrıca AKP'nin İstanbul adayları için de TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adının geçtiğini ifade etti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #Muharrem Sarıkaya #Mehmet Özhaseki #ankara #AKP
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.