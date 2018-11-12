Habertürk TV'de canlı yayında konuşan Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Mehmet Özhaseki'nin adının kesinleştiğini söyledi.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, AKP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayının AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki olarak belirlendiği iddia etti.



Habertürk TV canlı yayınında konuşan Muharrem Sarıkaya, “İktidar partisinden Ankara için Mehmet Özhaseki’nin ismi kesinleşti. Sayın Cumhurbaşkanı bu görevi kendisine verdi” dedi.



Muharrem Sarıkaya ayrıca AKP'nin İstanbul adayları için de TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun da adının geçtiğini ifade etti.



ulusal.com.tr